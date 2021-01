Caritas Roma: apre struttura-ponte per accoglienza senza dimora (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – La Caritas di Roma e la Croce Rossa Italiana (CRI) inaugurano oggi la prima ‘struttura-ponte’ di accoglienza di tipo socio-sanitario per persone senza dimora della Capitale. Si tratta di un centro, attivo per 15 settimane, che servira’ a effettuare una pre-accoglienza di dieci giorni con un parallelo screening sanitario in isolamento fiduciario al fine di garantire un successivo ingresso in sicurezza nelle strutture comunitarie quali ostelli e centri parrocchiali allestiti dalla Diocesi di Roma e dalle altre organizzazioni sociali. La struttura-ponte, che aprira’ oggi alle 16.30 con i tamponi effettuati agli ospiti dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana, e’ allestita ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)– Ladie la Croce Rossa Italiana (CRI) inaugurano oggi la prima ‘’ didi tipo socio-sanitario per personedella Capitale. Si tratta di un centro, attivo per 15 settimane, che servira’ a effettuare una pre-di dieci giorni con un parallelo screening sanitario in isolamento fiduciario al fine di garantire un successivo ingresso in sicurezza nelle strutture comunitarie quali ostelli e centri parrocchiali allestiti dalla Diocesi die dalle altre organizzazioni sociali. La, che aprira’ oggi alle 16.30 con i tamponi effettuati agli ospiti dal personale sanitario della Croce Rossa Italiana, e’ allestita ...

