Coronavirus, choc in Gran Bretagna: oltre mille morti e 62mila contagi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo record assoluto di morti e contagi da Covid nel Regno Unito , alle prese con il dilagare di varianti più virulente del Coronavirus emerse in queste settimane. Secondo i dati odierni, i casi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo record assoluto dida Covid nel Regno Unito , alle prese con il dilagare di varianti più virulente delemerse in queste settimane. Secondo i dati odierni, i casi ...

Covid nel Mondo: quasi 15.500 morti in 24 ore

Numeri choc per le morti da Sars-Cov-2: quasi 15.500 decessi in 24 ore nel mondo Nelle ultime 24 ore nel mondo sono stati registrati 15.434 decessi a causa ...

