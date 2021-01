E ora anche la Silicon Valley ha il suo sindacato (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono più di 400 i lavoratori di Google e della sua società madre, Alphabet, che, dopo anni di proteste, hanno firmato per formare un nuovo sindacato: si chiama «Alphabet Workers Union». Una svolta rara nella Silicon Valley e nel settore tecnologico, che storicamente è stato resistente all’organizzazione di un lavoro più formalizzato. Il gruppo, che avrà membri che pagano le quote, con tanto di consiglio di amministrazione eletto e personale organizzativo retribuito, non starebbe però cercando la ratifica federale attraverso il National Labour Relations Board, il che significa che, per ora, non avrà diritti di contrattazione collettiva. Tuttavia rimane una mossa importante. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono più di 400 i lavoratori di Google e della sua società madre, Alphabet, che, dopo anni di proteste, hanno firmato per formare un nuovo sindacato: si chiama «Alphabet Workers Union». Una svolta rara nella Silicon Valley e nel settore tecnologico, che storicamente è stato resistente all’organizzazione di un lavoro più formalizzato. Il gruppo, che avrà membri che pagano le quote, con tanto di consiglio di amministrazione eletto e personale organizzativo retribuito, non starebbe però cercando la ratifica federale attraverso il National Labour Relations Board, il che significa che, per ora, non avrà diritti di contrattazione collettiva. Tuttavia rimane una mossa importante.

matteorenzi : Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamo perdere nemmeno un’ora. Il… - matteosalvinimi : Prima li hanno chiusi, poi hanno dovuto investire per garantire le misure anti-Covid, infine li hanno sigillati nuo… - trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - TuriFilippo : @AlvisiConci Ma come sei cattiva. Anche se erano abituati con chi faceva casino per una poltrona in più. Ora questo… - Franc3sca1926 : RT @truth_t3ll3r_: Sfido chiunque a trovare una donna più umana di Stefania Puoi dirle quello che vuoi, pararle da dietro quanto ti pare,… -

Ultime Notizie dalla rete : ora anche E ora anche la Silicon Valley ha il suo sindacato Vanity Fair Italia Abu Dhabi apre la stagione WTA: Kenin guida il tabellone, al via anche Paolini e Trevisan

Oltre a Kenin, altre tre top 10 al via: Svitolina, Pliskova e Sabalenka. Trevisan debutta contro Putintseva, per Paolini c'è la giovane Fernandez. Cinque azzurre presenti nelle qualificazioni ...

Verona, gioie e dolori Brilla la stella di Jensen Ma in ansia per Spirito

Due successi di fila e contro due concorrenti dirette sono una gran bella boccata di ossigeno per Verona, soprattutto se le vittorie... Scopri di più ...

Oltre a Kenin, altre tre top 10 al via: Svitolina, Pliskova e Sabalenka. Trevisan debutta contro Putintseva, per Paolini c'è la giovane Fernandez. Cinque azzurre presenti nelle qualificazioni ...Due successi di fila e contro due concorrenti dirette sono una gran bella boccata di ossigeno per Verona, soprattutto se le vittorie... Scopri di più ...