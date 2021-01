Volley | Padova spinge ma non basta a frenare la Lube

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2021 inizia con il match tra la Kioenee l’ospite CucineCivitanova che anticipano la sesta giornata di ritorno di Superlega. Due squadre lontane in classifica ma a caccia di risultati importanti che possono cambiare le sorti della classifica. Primo set Prima palla dubbia già sul 4 pari, viene chiesto il primo Videocheck dell’anno poiché crea confusone un tocco a muro. La palla è in, quindi buona perche passa in vantaggio 5-4. Discreti segnali provengono dalla difesa di7-6, i ragazzi di Cuttini toccano tanti palloni in difesa ma non riescono a finalizzare e a laallunga 7-10. È il momento per coach Cuttini di chiamare i suoi in panchina. Al rientro in campo c’è ancora De Cecco in battuta, Bottolo gioca una gande palla recuperata poi...