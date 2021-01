Renzi frena e punta al rimpasto: “Tutti sanno che non si andrà a votare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Matteo Renzi non teme le elezioni, d’altronde “Tutti sanno che non ci saranno”. E’ quanto affermato, senza mezzi termini, dal leader di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera. In ogni caso “io non ho paura di niente, meno che mai della democrazia”, come i senatori di Italia Viva che “sono persone serie. Che sanno fare politica. E che non hanno paura delle elezioni”. E questo “per due motivi”, dice Renzi. “Uno, perché le elezioni non fanno paura a chi è abituato a misurarsi con il consenso come i nostri colleghi che vengono da una bella gavetta: più della metà di loro ha fatto il sindaco o l’amministratore locale, ha preso voti con le preferenze, non è alla prima esperienza”, dice ancora Renzi. Renzi non vuole le elezioni Ma “il secondo motivo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Matteonon teme le elezioni, d’altronde “che non ci saranno”. E’ quanto affermato, senza mezzi termini, dal leader di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera. In ogni caso “io non ho paura di niente, meno che mai della democrazia”, come i senatori di Italia Viva che “sono persone serie. Chefare politica. E che non hanno paura delle elezioni”. E questo “per due motivi”, dice. “Uno, perché le elezioni non fanno paura a chi è abituato a misurarsi con il consenso come i nostri colleghi che vengono da una bella gavetta: più della metà di loro ha fatto il sindaco o l’amministratore locale, ha preso voti con le preferenze, non è alla prima esperienza”, dice ancoranon vuole le elezioni Ma “il secondo motivo ...

