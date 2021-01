Inter, le certezze di Moriero: “Il Papu l’ideale, Conte ha le idee chiare sul mercato. CR7 o Messi? Il ‘Fenomeno’ superiore” (Di domenica 3 gennaio 2021) Calciomercato, Conte, Papu Gomez.Sono alcuni dei temi affrontati dall'ex ala dell'Inter, Checco Moriero, in una lunga Intervista rilasciata al quotidiano 'Libero'. L’ex giocatore, oggi allenatore della Dinamo Tirana, è stata uno dei più incisivi esterni offensivi del panorama calcistico di fine anni '90. Ricordato anche come lo "sciuscià" in quanto, dopo i gol Messi a segno dal suo compagno in maglia nerazzurra, Ronaldo, andava sempre a lustrare gli scarpini del numero 9, pupillo dell'allora patron Massimo Moratti e stella del Brasile.Queste le parole del'ex esterno nerazzurro, sull'attualità in casa Inter."Conoscendo Antonio avrà le idee già molto chiare da tempo. Manca un centrocampista davanti alla difesa che ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) CalcioGomez.Sono alcuni dei temi affrontati dall'ex ala dell', Checco, in una lungavista rilasciata al quotidiano 'Libero'. L’ex giocatore, oggi allenatore della Dinamo Tirana, è stata uno dei più incisivi esterni offensivi del panorama calcistico di fine anni '90. Ricordato anche come lo "sciuscià" in quanto, dopo i gola segno dal suo compagno in maglia nerazzurra, Ronaldo, andava sempre a lustrare gli scarpini del numero 9, pupillo dell'allora patron Massimo Moratti e stella del Brasile.Queste le parole del'ex esterno nerazzurro, sull'attualità in casa."Conoscendo Antonio avrà legià moltoda tempo. Manca un centrocampista davanti alla difesa che ...

Fatte le prove generali e dopo le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, Sky Sport rivela qualche indizio di quello che potrebbe essere l'undici titolare da schierare contro i calabresi.

Inter-Crotone, Conte riparte dalle certezze: le scelte del tecnico a centrocampo. In difesa…

Dopo sette vittorie consecutive, Antonio Conte non cambia e in difesa si affida al consolidato terzetto composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Il belga ha lasciato sempre il segno in questa stagione, i ...

