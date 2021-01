Brescia, i tifosi eleggono Mazzone miglior allenatore degli ultimi 20 anni (Di domenica 3 gennaio 2021) Carlo Mazzone è stato votato come miglior allenatore del Brescia degli ultimi 20 anni. A scegliere il tecnico romano sono stati tifosi e appassionati nell’ambito del sondaggio del Giornale di Brescia, che ha permesso di votare un Dream Team del club dal 2000 a oggi. Mazzone ha ottenuto il 75% delle preferenze, posizionandosi davanti a Corini, Cagni, Iachini e De Biasi. Nelle scorse settimane era stata votata la formazione migliore del ventennio: Arcari; Martinez, Calori, Dainelli; Antonio Filippini, Pirlo, Guardiola, Bachini; Roberto Baggio; Hubner, Caracciolo. Foto: forzaitalianfootball.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Carloè stato votato comedel20. A scegliere il tecnico romano sono statie appassionati nell’ambito del sondaggio del Giornale di, che ha permesso di votare un Dream Team del club dal 2000 a oggi.ha ottenuto il 75% delle preferenze, posizionandosi davanti a Corini, Cagni, Iachini e De Biasi. Nelle scorse settimane era stata votata la formazionee del ventennio: Arcari; Martinez, Calori, Dainelli; Antonio Filippini, Pirlo, Guardiola, Bachini; Roberto Baggio; Hubner, Caracciolo. Foto: forzaitalianfootball.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

