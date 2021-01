Norvegia:trovato un secondo corpo dopo la frana di mercoledì (Di sabato 2 gennaio 2021) (ANSA-AFP) - GJERDRUM, 02 GEN - Oggi in Norvegia i soccorritori hanno recuperato un secondo cadavere tra le macerie di un villaggio travolto da una frana alcuni giorni fa, mentre si continuano a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 2 gennaio 2021) (ANSA-AFP) - GJERDRUM, 02 GEN - Oggi ini soccorritori hanno recuperato uncadavere tra le macerie di un villaggio travolto da unaalcuni giorni fa, mentre si continuano a ...

CorriereQ : Norvegia:trovato un secondo corpo dopo la frana di mercoledì - Ticinonline : Trovato un secondo cadavere nel villaggio travolto da una frana #norvegia #ask #villaggio #frana - moruahd_ : @j_pepperwood_ Io l'ho trovato (non su Prime Norvegia ??) ma è in italiano - supercap81 : @Ferrucc66935382 @nero_giacomo @byoblu @heather_parisi @lucatelese E cmq il PIL svedese è calato nel 2020 dell'8,6%… - CorriereQ : Norvegia: trovato il corpo di uno dei dispersi nella frana -