Il prof Crisanti non ha più paura dei vaccini “Sono stato frainteso | sono innocui”

Dopo essere stato al centro del mirino di tanti colleghi, Andrea Crisanti si è vaccinato in diretta, mettendo a tacere le polemiche sul suo "negazionismo". Il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato quest'oggi, ricevendo una delle prime dosi riservate ai soggetti a rischio – medici, persone che lavorano nell'ambiente sanitario ed anziani – presso L'articolo proviene da Leggilo.org.

La Regione Veneto rischia di finire in zona rossa la termine delle festività. Oggi, a Padova, si è vaccinato anche il professor Crisanti.

Hanno rallentato un poco, ma restano i dati Covid peggiori d’Italia quelli del Veneto, da novembre in vetta alla classifica per numero di contagi – 4-5.000 al giorno – e vittime. Il report delle ultim ...

La Regione Veneto rischia di finire in zona rossa la termine delle festività. Oggi, a Padova, si è vaccinato anche il professor Crisanti.Hanno rallentato un poco, ma restano i dati Covid peggiori d’Italia quelli del Veneto, da novembre in vetta alla classifica per numero di contagi – 4-5.000 al giorno – e vittime. Il report delle ultim ...