I presidi al governo: «La scuola non è una catena di montaggio, per la riapertura ci sono problemi» (Di sabato 2 gennaio 2021) «Noi pensiamo che in una settimana passare dal 50 al 75 per cento sia difficile. Si fa fatica a comprendere che tutte queste decisioni richiedono scelte organizzative complesse all’interno degli istituti. La scuola non è come un ufficio o una catena di montaggio. C’è da tener presente la rete di relazioni che coinvolge. Bisogna tener conto di tutte le giuste esigenze di docenti e personale. Quindi auspichiamo di continuare al 50 per cento fino alla fine di gennaio». Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli in un’intervista a La Stampa. scuola, il problema irrisolto dei trasporti «Il problema principale restano i trasporti», sottolinea. «Molti tavoli provinciali hanno scelto come soluzione lo scaglionamento degli ingressi. È una soluzione su cui non siamo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) «Noi pensiamo che in una settimana passare dal 50 al 75 per cento sia difficile. Si fa fatica a comprendere che tutte queste decisioni richiedono scelte organizzative complesse all’interno degli istituti. Lanon è come un ufficio o unadi. C’è da tener presente la rete di relazioni che coinvolge. Bisogna tener conto di tutte le giuste esigenze di docenti e personale. Quindi auspichiamo di continuare al 50 per cento fino alla fine di gennaio». Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli in un’intervista a La Stampa., il problema irrisolto dei trasporti «Il problema principale restano i trasporti», sottolinea. «Molti tavoli provinciali hanno scelto come soluzione lo scaglionamento degli ingressi. È una soluzione su cui non siamo ...

dalpha423 : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… - Nclosing123 : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… - Bix46581704 : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… - demian_online : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… - marisamoles : RT @MilaSpicola: 'L'approccio caotico del governo su riapertura delle scuole mentre la nostra città è alle prese con casi in aumento. Insie… -

Ultime Notizie dalla rete : presidi governo I presidi al governo: «La scuola non è una catena di montaggio, per la riapertura ci sono... Il Secolo d'Italia Protezione civile, al presidio permanente tecnico comunale operativo 24 ore su 24

L’organizzazione garantirà la disponibilità 24 ore su 24 in 7 giorni su 7 di un tecnico comunale, individuato all’interno di un gruppo di specialisti denominato Nucleo operativo di Protezione civile, ...

I presidi: “Scuola, il piano è perfetto, adesso però bisogna applicarlo”

Ed è ciò che impensierisce i presidi: capire se Asl e Sisp saranno messi nelle condizioni di tenere il ritmo. Ma anche in questo caso la capacità di tenuta del sistema dei controlli genera reazioni pr ...

L’organizzazione garantirà la disponibilità 24 ore su 24 in 7 giorni su 7 di un tecnico comunale, individuato all’interno di un gruppo di specialisti denominato Nucleo operativo di Protezione civile, ...Ed è ciò che impensierisce i presidi: capire se Asl e Sisp saranno messi nelle condizioni di tenere il ritmo. Ma anche in questo caso la capacità di tenuta del sistema dei controlli genera reazioni pr ...