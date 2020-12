Palla a De Bruyne e pericolo per gli avversari assicurato | il belga re delle chance create

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Può un singolo giocatore sostenere da solo l'intera squadra in fase offensiva? Difficile, forse quasi impossibile. Non per Kevin De. Il centrocampistadel Manchester City, infatti, è uno dei pochi calciatori capace di abbinare la quantità alla qualità.caption id="attachment 1054473" align="alignnone" width="1200" De(getty images)/captionQUOTA 100Secondo i dati Opta, infatti, Deè l'unico ad aver creato almeno 100 occasioni da gol per la sua squadra in Premier League. Per la precisione, ilsi è spinto fino a quota 107. Staccatissimi gli altri componenti del podio: Jack Grealish (Aston Villa) è secondo con 95, mentre il terzo posto va a Bruno Fernandes (Manchester United) con 77. ITA Sport Press.