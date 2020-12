In Germania vaccinate 130mila persone. In Italia 14mila. Salvini a sorpresa elogia la Merkel (Di giovedì 31 dicembre 2020) La vaccinazione di massa prosegue a pieno ritmo in Germania. Sono 130mila le persone vaccinate contro il coronavirus. Tra queste 57.406 sono ospiti di Rsa, mentre 61.612 sono operatori sanitari. Il restante sono 31.250 anziani ultraottantenni. La campagna di vaccinazione, come negli altri Paesi Ue, è iniziata il 27 dicembre. In Italia vaccinazioni a rilento rispetto alla Germania E in Italia? Qui si va a rilento. Le persone vaccinate ad oggi sono 14.300. Ricordiamo che la Fase 1 del piano di vaccinazione prevede la somministrazione del siero a 2 milioni di persone tra operatori sanitari e anziani ospiti di Rsa. Questa mattina sono arrivati in 10 aeroporti Italiani gli aerei Dhl con le 469.950 dosi di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La vaccinazione di massa prosegue a pieno ritmo in. Sonolecontro il coronavirus. Tra queste 57.406 sono ospiti di Rsa, mentre 61.612 sono operatori sanitari. Il restante sono 31.250 anziani ultraottantenni. La campagna di vaccinazione, come negli altri Paesi Ue, è iniziata il 27 dicembre. Invaccinazioni a rilento rispetto allaE in? Qui si va a rilento. Lead oggi sono 14.300. Ricordiamo che la Fase 1 del piano di vaccinazione prevede la somministrazione del siero a 2 milioni ditra operatori sanitari e anziani ospiti di Rsa. Questa mattina sono arrivati in 10 aeroportini gli aerei Dhl con le 469.950 dosi di ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: In Germania vaccinate 130mila persone. In Italia 14mila. Salvini a sorpresa elogia la Merkel - SecolodItalia1 : In Germania vaccinate 130mila persone. In Italia 14mila. Salvini a sorpresa elogia la Merkel - Nicol86983243 : RT @PierluigiBattis: Oggi in Germania vaccinate 37273 persone (totale 78109). In Italia 893 per un totale di 9803 persone - tomedomat : RT @PierluigiBattis: Oggi in Germania vaccinate 37273 persone (totale 78109). In Italia 893 per un totale di 9803 persone - angeloghinelli : RT @udogumpel: #Rki: Numero delle persone vaccinate #BioNTech in Germania al 30-12-2020 131626. -

Ultime Notizie dalla rete : Germania vaccinate In Germania già vaccinate oltre 21.500 persone AGI - Agenzia Italia Covid: Germania, oltre 130.000 i vaccinati finora

(ANSA) - BERLINO, 31 DIC - Sono oltre 131.000 i tedeschi vaccinati entro giovedì mattina (131.626). E' quanto riferisce il Robert Koch Institut. In confronto al giorno precedente sono 51.465 in più. T ...

Francia, partenza flop per i vaccini: solo 138 fatti, un ventesimo della Lituania

In Francia al 30 dicembre sono stati somministrati soltanto 138 dosi di vaccino anti-Covid: una partenza a lumaca che l'Eliseo spera di recuperare a breve, ma a preoccupare è anche l'alto numero di ci ...

(ANSA) - BERLINO, 31 DIC - Sono oltre 131.000 i tedeschi vaccinati entro giovedì mattina (131.626). E' quanto riferisce il Robert Koch Institut. In confronto al giorno precedente sono 51.465 in più. T ...In Francia al 30 dicembre sono stati somministrati soltanto 138 dosi di vaccino anti-Covid: una partenza a lumaca che l'Eliseo spera di recuperare a breve, ma a preoccupare è anche l'alto numero di ci ...