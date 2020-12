Coronavirus, due regioni dal 7 gennaio rischiano la retrocessione (Di martedì 29 dicembre 2020) Coronavirus, la prossima scadenza temporale per tutte le regioni è il 7 gennaio: almeno due rischiano di passare da zona gialla ad arancione L’unica certezza è la scadenza del 6 gennaio, data fissata dall’ultimo Decreto Legge Natale firmato dal premier Giuseppe Conte. Cosa succederà però nel nostro Paese dal 7 gennaio rimane ancora un mistero L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020), la prossima scadenza temporale per tutte leè il 7: almeno duedi passare da zona gialla ad arancione L’unica certezza è la scadenza del 6, data fissata dall’ultimo Decreto Legge Natale firmato dal premier Giuseppe Conte. Cosa succederà però nel nostro Paese dal 7rimane ancora un mistero L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RobertoBurioni : In Brasile sperimentano il vaccino cinese, e dichiarano “efficienza sopra il 50%” ma senza dettagli perché così im… - TgrVeneto : #COVID19 scoperta la variante veneta che si articola in due tipologie #ioseguoTgr - mattinodipadova : Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.655 in più, dato che porta la… - Simo07827689 : RT @Area51cinqueuno: #DiMaio: marittimi italiani autorizzati a sbarcare,grazie Cina Gli equipaggi delle due navi Lembo e Mba erano bloccati… - zazoomblog : Coronavirus Sileri: Vaccino obbligatorio se non copriamo i due terzi degli italiani Il Comitato di bioetica raccom… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due decessi e due ricoveri in terapia intensiva nel Ferrarese La Nuova Ferrara Coronavirus, a Piacenza e provincia cinque vittime e altri 104 nuovi positivi

E' di cinque decessi (due donne di 74 e 81 anni e tre uomini di 74, 85 e 90 anni) e 104 nuovi positivi il bilancio di oggi, martedì 29 dicembre, dell'emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia. I pa ...

Coronavirus, in Emilia-Romagna 4,6% di positivi su 19mila tamponi

BOLOGNA - Scende al 4.6% la percentuale di positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: sono 894 i nuovi casi (di cui 421 asintomatici) emersi dagli oltre 19mila tamponi effettuati. Per qu ...

E' di cinque decessi (due donne di 74 e 81 anni e tre uomini di 74, 85 e 90 anni) e 104 nuovi positivi il bilancio di oggi, martedì 29 dicembre, dell'emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia. I pa ...BOLOGNA - Scende al 4.6% la percentuale di positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: sono 894 i nuovi casi (di cui 421 asintomatici) emersi dagli oltre 19mila tamponi effettuati. Per qu ...