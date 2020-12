PMA | Mammì del M5S e la proposta per contrastare il calo delle nascite

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il percorso che le coppie con problemi di fertilità devono percorrere per accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) non è ancora così semplice in Italia. Per questo motivo, la deputataha proposto degli emendamenti per aiutare le coppie che spesso si trovano abbandonate a se stesse in questa delicata situazione. Nonostante siano stati introdotti i nuovi LEA nel 2017, cioè i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire ai cittadini Ancora in molte regioni, il costo di questi percorsi terapeutici di riproduzione medicalmente assistita sono ancora a pieno carico dei pazienti. In altre regioni invece le cure sono a carico della sanità pubblica. Questa situazione ha portato la deputata del Movimento Cinque Stelle Stefaniaa presentare alla Legge di Bilancio alcuni ...