Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 20 | 30

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA. E’ CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO VERSO UN’ABITAZIONE PRIVATA DIVERSA DALLA PROPRIA ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, SPOSTAMENTO DI MASSIMO DUE PERSONE, SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE, AMMESSI IN AGGIUNTA DISABILI E FIGLI MINORI DI 14 ANNI. RICORDIAMO COMUNQUE IL DIVIETO DI SPOSTARSI PER QUALSIASI MOTIVO CHE NON SIA DI COMPROVATA ESIGENZA O LAVORO DALLE 22.00 ALLE 5.00 DI DOMANI MATTINA. CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE. METRO CHIUSE ALLE ORE 21 MENTRE PER LE FERROVIE REGIONALI LE ULTIME CORSE SONO ALLE 21.30 SULLA TRATTA ...