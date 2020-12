Ciclismo | Fabio Jakobsen | “Vedevo solo sangue Dopo l’incidente | il buio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 2020 perè stato un anno a dir poco complicato. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep ha avuto un terribile incidente con Dylan Groenewegen nel finale di una tappa del Giro di Polonia. Una caduta tremenda che ha fatto temere tutti per la sua incolumità. A distanza di mesi da quel terribile giorno,per la prima volta ha deciso di raccontarsi in un’intervista rilasciata al Thijs Zonneveld. “Per la maggior parte dei ciclisti è stata la prima garala pausa legata alla pandemia. Conoscevo bene il tracciato, avevo corso la gara l’anno prima. A sinistra, a destra, poi dritto attraverso Katowice. Il traguardo era dove era sempre stato: in leggera discesa. Sono stato fino all’ultimo chilometro dietro ai miei compagni di squadra Davide Ballerini e Florian Sénéchal. Questa è l’ultima cosa che ...