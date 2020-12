Whirlpool Napoli, default a 5 stelle: tradita la “Sovranità del Paese” promessa da Di Maio (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo anni di lotte, battaglie e vertici al ministero dello Sviluppo, i grillini accompagnano la Whirlpool comodamente via da Napoli. “E’ una battaglia di Sovranità del nostro Paese” spiegava, solo lo scorso settembre, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, già firmatario degli accordi con Whirlpool. “La nostra volontà è che la Whirlpool resti a Napoli” tuonava invece il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Queste, solo alcune, delle tante – forse troppe – dichiarazioni rilasciate dai ministri del movimento nel mese di settembre, in piena campagna elettorale per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ma passato il santo passa pure la festa e il quadro si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo anni di lotte, battaglie e vertici al ministero dello Sviluppo, i grillini accompagnano lacomodamente via da. “E’ una battaglia didel nostro” spiegava, solo lo scorso settembre, il ministro degli Esteri, Luigi Di, già firmatario degli accordi con. “La nostra volontà è che laresti a” tuonava invece il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Queste, solo alcune, delle tante – forse troppe – dichiarazioni rilasciate dai ministri del movimento nel mese di settembre, in piena campagna elettorale per le regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ma passato il santo passa pure la festa e il quadro si ...

