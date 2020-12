Roma, l’ex Tancredi: “Mirante era riserva, ma Olsen e Pau Lopez non hanno fatto ciò che dovevano” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Tra i pali serve una gerarchia precisa, altrimenti si genera solo confusione. Credo che per evitare fraintendimenti e improvvisi cali, tra i pali ci deve essere sempre un titolare e una riserva, insomma ruoli chiari e gerarchie ben definite. Antonio Mirante è a fine carriera, è arrivato a Roma come buon dodicesimo, è stato ‘costretto’ a giocare titolare con continuità perché prima Olsen, poi Pau Lopez non hanno fatto ciò che dovevano“. Lo ha detto Franco Tancredi, ex portiere della Roma e campione d’Italia nella stagione 1982/1983, in un’intervista ai microfoni di ReteSport. “Pau Lopez è un portiere che ha difficoltà nella fisicità ma devo dire che mi ha stupito molto in negativo dal punto di vista ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Tra i pali serve una gerarchia precisa, altrimenti si genera solo confusione. Credo che per evitare fraintendimenti e improvvisi cali, tra i pali ci deve essere sempre un titolare e una, insomma ruoli chiari e gerarchie ben definite. Antonioè a fine carriera, è arrivato acome buon dodicesimo, è stato ‘costretto’ a giocare titolare con continuità perché prima, poi Paunonciò che“. Lo ha detto Franco, ex portiere dellae campione d’Italia nella stagione 1982/1983, in un’intervista ai microfoni di ReteSport. “Pauè un portiere che ha difficoltà nella fisicità ma devo dire che mi ha stupito molto in negativo dal punto di vista ...

