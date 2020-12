Mastella scommette con Inzaghi | in palio la cittadinanza onoraria | Pippo risponde VIDEO

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Clementehanno scommesso. Inc’è, per l’allenatore, laa patto di raggiungere la salvezza nel campionato di serie A. Se ne riparlerà, dunque, a fine stagione ma il patto è stato stretto e a sancirlo ci ha pensato lo stesso primo cittadino. “Ho fatto una sorta di scommessa con, se restiamo in A gli diamo la“, sono state le parole del sindaco durante l’appuntamento odierno di contrada Santa Colomba, “è giusto perché ci omaggia in Italia e nel Mondo, tutti parlano del Benevento. Mi ha risposto e mi ha detto di essere molto onorato“. Non resta che attendere, con la speranza che Superpossa ...

Benevento – Clemente Mastella e Pippo Inzaghi hanno scommesso. In palio c'è, per l'allenatore, la cittadinanza onoraria a patto di raggiungere la salvezza nel campionato di serie A. Se ne riparlerà, d ...