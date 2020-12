Mele | pandoro e creme brulèe | il dolce di Natale con sole 180 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 dicembre 2020), unnatalizio con180Ogni anno, con l’arrivo del, la nostra casa si riempie di dolci Natalizi. Anche se non li acquistiamo, alla fine entrano in casa o donati dal datore di lavoro o portati da parenti e amici, a fine anno la nostra dispensa brulica di panettoni e: Le ricette Il, essendo più semplice, di solito è il più gettonato ad un certo punto non sappiamo più che farcene. Abbiamo trovato un modo per trasformarlo in un, davvero buono e ricco che potremo servire veramente in mille occasioni, è fatto con ...