Llorente saluta il Napoli | sgambetto del Milan alla Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ladeve velocizzare le ultime operazioni se vuole aggiudicarsi Fernando: l’attaccante spagnolo interessa anche alLae Fernando, un matrimonio che potrebbe spezzarsi ancor prima di arrivare all’altare: ilha deciso di liberare a costo zero il centravanti spagnolo, scatenando così l’interesse di altre squadre oltre a quello, già noto, del patron Massimo Ferrero. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As ilavrebbe individuato nell’ex Athletic Bilbao il vice Zlatan Ibrahimovic, tentando così loai blucerchiati. L’operazione dunque, che sembrava già in chiusura, si riapre: per laun ostacolo in più da superare per regalare l’attaccante di peso ...