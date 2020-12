Cagliari | tre giocatori positivi al Covid

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ilsi ritrova ancora una volta a fare i conti con il-19. La squadra allenata da Di Francesco ha annunciato latà al Coronavirus di tre calciatori presenti in rosa, i due portieri Aresti e Cabras e il difensore ex Liverpool Ragnar Klavan. Di seguito il comunicato della società sarda:"IlCalcio comunica che a seguito dei controlli sanitari effettuati è emersa latà al-19 dei calciatori Simone Aresti, Ragnar Klavan e del portiere della Primavera, in forza alla prima squadra, Niccolò Cabras: come da procedura, i tre sono stati prontamente isolati".caption id="attachment 1067853" align="alignnone" width="3543" Klavan, getty images/caption ITA Sport Press.