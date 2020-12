Sony rimuove cyberpunk 2077 dal PlayStation Store.

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 dicembre 2020)ha deciso diredale ha pubblicato una pagina trova gli utenti insoddisfatti potranno ricevere il rimborso. Adesso navigando sul negozio non si trova traccia ne da PS4 né per PS5, una decisione che ha sorpreso un po’ tutti ma motivata soprattutto sulle old-gen. Sul sito Ufficiale si legge cheinteractive entertainment ci tiene a soddisfare i propri clienti per tale motivo comincerà a offrire il rimborso a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco tramite. Inoltre il gioco sarà il rimosso dallofino a nuovo avviso. La decisione è stata presa nella notte a seguito di una lettera aperta di scuse e di ammissione di colpa e da parte della casa ...