Avvio prudente per la Borsa di New York

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Tele) – Partenza cauta per ladi Wall Street, all’indomani di nuovi record, con il mercato che guarda all’approvazione di un piano di aiuti all’economia americana. Povera l’agenda macroeconomica, prima dell’del mercato sono stati pubblicati i dati sul deficit commerciale, cresciuto ma meno delle attese degli analisti. Tra poco è atteso un aggiornamento sul Leading indicator. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.301 punti; sulla stessa linea l’S&P-500 viaggia a 3.720 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,01%); sulla stessa tendenza, senza direzione l’S&P 100 (-0,14%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i protagonisti del Dow Jones, DOW (+3,01%), McDonald’s (+0,88%), Boeing (+0,84%) e Travelers Company (+0,67%). Le più forti vendite, invece, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Avvio prudente

QuiFinanza

