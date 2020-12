BEAUTIFUL | anticipazioni dal 20 al 26 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 15 dicembre 2020)settimanali puntateda domenica 20 a sabato 26: Leggi anche: Il Segreto: MARTA è incinta… ma chi è il padre? Flo, consigliata da Shauna, rivela alle Logan di essere la donatrice del rene di Katie. La reazione è di stupore, non gratitudine. Brooke intima a Shauna di stare alla larga da lei e da Ridge. Sally e Wyatt si confrontano su Flo. Flo, dopo la donazione del rene a Katie, è in convalescenza a casa, quando riceve la visita di Wyatt. Lui adesso conosce tutta la verità.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ridge cerca di convincere la moglie a riconoscere il gesto di Flo. Shauna rivela a Ridge di averlo baciato e Thomas ascolta tutto in segreto. Wyatt è colpito dal gesto di Flo. Lei gli confessa ...