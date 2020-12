Italia zona rossa o gialla a Natale e Capodanno: verso la chiusura, ecco tutte le ipotesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) E se fino a pochi giorni fa si parlava di allentamenti e di deroghe agli spostamenti tra Comuni diversi nei giorni di festa, ora il Governo sembra più propenso a proseguire su una linea dura. A quanto pare, a far scattare l’allarme sono stati gli assembramenti e la folla di persone che nel weekend si è riversata nelle vie dello shopping di tutta Italia. Da Roma a Milano. Si starebbe pensando addirittura di rendere l’intera nazione zona rossa o arancione con un inasprimento delle misure. Ieri sera il Premier Conte su Facebook ha pubblicato un lungo post, ma non è entrato nello specifico delle nuove disposizioni che potrebbero presto entrare in vigore. “Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) E se fino a pochi giorni fa si parlava di allentamenti e di deroghe agli spostamenti tra Comuni diversi nei giorni di festa, ora il Governo sembra più propenso a proseguire su una linea dura. A quanto pare, a far scattare l’allarme sono stati gli assembramenti e la folla di persone che nel weekend si è riversata nelle vie dello shopping di tutta. Da Roma a Milano. Si starebbe pensando addirittura di rendere l’intera nazioneo arancione con un inasprimento delle misure. Ieri sera il Premier Conte su Facebook ha pubblicato un lungo post, ma non è entrato nello specifico delle nuove disposizioni che potrebbero presto entrare in vigore. “Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a ...

