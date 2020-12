Ferrari, Vettel saluta cantando Azzurro e si commuove: 'Mi mancherete' (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Voi siete la squadra rossa, appassionati, non vi arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sento che la vostra magia è una sensazione straordinaria. Ragazzi vi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Voi siete la squadra rossa, appassionati, non vi arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sento che la vostra magia è una sensazione straordinaria. Ragazzi vi ...

