Bologna-Roma in tv | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lasi presenterà acon la voglia di riscattarsi dopo il passo falso in Europa League contro il Cska Sofia . Dall'altra pare i rossoblù non vogliono fermare la loro grande marcia fra le ...

ZonaGiallorossa : ???#BolognaRoma, Paulo Fonseca: 'Domani #Pellegrini e #Veretout ci saranno. #PauLopez giocherà titolare. Il #Bologna… - Fantacalcio : Bologna-Roma, la conferenza di Fonseca: 'Pellegrini e Veretout ok' - Fabius40884986 : Il piu romantico dei bongiorno solo a chi sta con la testa a bologna subito dopo il cska sofia Un abbraccio a chi h… - TuttoBolognaWeb : Bologna-Roma, i convocati: ci sono quattro giovani - - sportface2016 : #SerieA | #BolognaRoma, le parole del tecnico rossoblù Sinisa #Mihajlovic -

Trasferta insidiosa per la Roma, che affronterà il Bologna per l'11ª giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dall'ininfluente ko di Europa League con il CSKA Sofia (e con il passaggio del turno da ...Le parole del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma: Come sta Vignato? Può giocare titolare? “L’ho visto be ...