Striscia la Notizia, incidente Staffelli: “Bolle, mi hai rotto un piede” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella consegna del tapiro al danzatore, l'inviato del tg satirico di Canale 5 è stato investito da una macchina: come sono andati i fatti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella consegna del tapiro al danzatore, l'inviato del tg satirico di Canale 5 è stato investito da una macchina: come sono andati i fatti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ricocipre1989 : RT @Ammdegiorgi: Sabato 5 dicembre è andata in onda la seconda parte del servizio @Striscia sull’operazione #SISO e, più in generale, su tu… - simobatt70 : Barbara D'Urso, Striscia la Notizia la smaschera: 'Ma che bugiarda' - bassairpinia : Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, finisce su 'Striscia la notizia'. Video -… - goDariogo : @PosteNews nonostante la pratica completata on-line, non ci vuole molto a certificare una persona che già si è re… - spall3tti : RT @ultimenotizie: L'inviato di Striscia la notizia #ValerioStaffelli è stato investito da un taxi in centro a Milano proprio mentre stava… -