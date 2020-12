Anticipazioni UPAS | Alberto tradirà Clara “per necessità”?

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Sul settimanale Telepiù, sono state pubblicate interessantiriguardanti le trame che vedono coinvolti(Maurizio Aiello), Barbara (Mariella Valentini), i cantieri navali e Marina Giordano (Nina Soldano). Ma vediamo cosa succederà più nel dettaglio. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda prossimamente, vedremo una Marina Giordano sempre più in crisi a causa della truffa architettata da Roberto ai danni dei cantieri: sarà il momento giusto in cuideciderà di prendere la palla al balzo, sfruttando questa occasione per affrontare la sua rivale. A questo punto il Palladini scoprirà che per risolvere la situazione finanziaria la Giordano ha messo in vendita la sua villa e indovinate un po’ a chi affiderà l’incarico per la vendita? Ebbene si, proprio all’agenzia immobiliare Filangieri, per cui ...