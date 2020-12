Mick Jagger anticipò il risultato di Spagna ’82 dando l’Italia vincente con la maglia di Paolo Rossi: “Sarà 3-1” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mick Jagger anticipò il risultato di Spagna ’82, con la maglia dell’Italia sulle spalle. Nel giorno della finale Mundial della Nazionale di Paolo Rossi, i Rolling Stones si trovavano in Italia e avevano così voluto pronosticare il risultato dell’ultima partita della grande squadra di Bearzot. Il match dell’11 luglio 1982, disputato contro la Germania a Madrid, si chiude proprio come era stato pronosticato da Mick Jagger, che aveva previsto un’Italia vincente sul campo spagnolo e con un risultato di misura. Quel 3-1 (Rossi, Tardelli e Altobelli) è rimasto impresso nella memoria di coloro che hanno vissuto quelle emozioni ma anche di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)ildi’82, con ladelsulle spalle. Nel giorno della finale Mundial della Nazionale di, i Rolling Stones si trovavano in Italia e avevano così voluto pronosticare ildell’ultima partita della grande squadra di Bearzot. Il match dell’11 luglio 1982, disputato contro la Germania a Madrid, si chiude proprio come era stato pronosticato da, che aveva previsto un’Italiasul campo spagnolo e con undi misura. Quel 3-1 (, Tardelli e Altobelli) è rimasto impresso nella memoria di coloro che hanno vissuto quelle emozioni ma anche di ...

Con la stessa maglia addosso, a rivederli oggi, un po' si somigliano Mick Jagger e Paolo Rossi. Nel giorno della scomparsa di Pablito, il déjà-vù è un algoritmo ...

