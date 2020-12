Messi-Ronaldo: cosa è emerso dal duello al Camp Nou in Barcellona-Juve (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ronaldo Messi in un lato inedito: cosa è emerso nella notte del Camp Nou nel match tra Barcellona e Juve di Champions League Due rintocchi su calcio di rigore accompagnati dal consueto ‘Siuuu’ di rito per un Camp Nou che si è inginocchiato ai piedi di Cristiano Ronaldo. La sfida nella sfida di Barcellona-Juve contro Messi ha sorriso al fuoriclasse portoghese, che si è preso la sua rivincita dopo aver saltato la gara d’andata. Ma non chiamateli rivali: «La gente parla della rivalità, ma per me è un grande privilegio» ha dichiarato CR7. I riflettori erano puntati tutti sul testa a testa (ritrovato) tra i due marziani, che tra Liga e Palloni d’Oro hanno scritto la storia dell’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020)in un lato inedito:nella notte delNou nel match tradi Champions League Due rintocchi su calcio di rigore accompagnati dal consueto ‘Siuuu’ di rito per unNou che si è inginocchiato ai piedi di Cristiano. La sfida nella sfida dicontroha sorriso al fuoriclasse portoghese, che si è preso la sua rivincita dopo aver saltato la gara d’andata. Ma non chiamateli rivali: «La gente parla della rivalità, ma per me è un grande privilegio» ha dichiarato CR7. I riflettori erano puntati tutti sul testa a testa (ritrovato) tra i due marziani, che tra Liga e Palloni d’Oro hanno scritto la storia dell’ultimo ...

