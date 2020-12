Covid | medico urla a uomo in fin di vita | “Tra dieci minuti muori” Il paziente muore poco dopo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ finito nella bufera Angelo Cefalo,del 118 di Taranto, che avrebbeto a unaffetto daper indurlo a mettere la mascherina. Il, purtroppo, è morto in giornata, scatenando le reazioni indignante dei familiari nei confronti del dottore. Taranto,alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LegaSalvini : ++ 'COVID, CONTRO L'IDROSSICLOROCHINA BATTAGLIA POLITICA'. PARLA IL MEDICO CHE HA GUARITO TUTTI. A CASA ++ Intervis… - Corriere : Covid: medico abbraccia paziente anziano che piange, la foto è virale - repubblica : 'Tra dieci minuti muori': così il medico al paziente Covid in fin di vita. Maltrattamenti e furti ai defunti nell'i… - tondellolio : RT @Mabor1249: Un amico di #Cittadelladiassisi Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ricorda il medico di Sulmona Gino Fasoli… - Brus_Uillis : Taranto, pazienti Covid maltrattati, medico 118: «Frase mal interpretata». Asl: «Fornita corretta assistenza» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medico

Agenzia ANSA

«Appena sarà possibile, io mi vaccinerò. Effetti collaterali sono ipotizzabili, come sempre succede con un vaccino. Emerge che il 2 per cento dei volontari ha avuto la febbre?che è stato recepito anche dalla Sicilia e che consente di effettuare trapianti di organi salvavita provenienti da donatori deceduti positivi al Covid. I pazienti devono essere in gravi condizioni ...