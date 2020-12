Riaprono i Presepi in memoria di Maradona (Di martedì 8 dicembre 2020) Riaprono le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, simbolo del Natale partenopeo, famose in tutto il mondo. Il loro ritorno questa volta è nella memoria di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. A tagliare il nastro, alla cerimonia di inaugurazione, il fratello di Armando, Hugo, che da anni vive a Napoli. “Ogni giorno che passa, l’amore dei napoletani per mio fratello si manifesta sempre di più. Sono qui oggi in rappresentanza di Diego anche se naturalmente non è la stessa cosa perché lui era unico ma sono qui per dare forza ai commercianti che stanno passando un brutto momento” dice il fratello. Intanto gli artigiani lamentano la perdita di guadagni causata dalla chiusura forzata di novembre: “È una situazione triste per non dire tragica” spiega Gabriele Casillo, presidente dell’associazione degli ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020)le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, simbolo del Natale partenopeo, famose in tutto il mondo. Il loro ritorno questa volta è nelladi Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre. A tagliare il nastro, alla cerimonia di inaugurazione, il fratello di Armando, Hugo, che da anni vive a Napoli. “Ogni giorno che passa, l’amore dei napoletani per mio fratello si manifesta sempre di più. Sono qui oggi in rappresentanza di Diego anche se naturalmente non è la stessa cosa perché lui era unico ma sono qui per dare forza ai commercianti che stanno passando un brutto momento” dice il fratello. Intanto gli artigiani lamentano la perdita di guadagni causata dalla chiusura forzata di novembre: “È una situazione triste per non dire tragica” spiega Gabriele Casillo, presidente dell’associazione degli ...

