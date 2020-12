Anziano rapinato e picchiato in casa: presi i banditi, scarcerati dopo altri colpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) I carabinieri di Cortona, hanno arrestato 2 donne di origine croata ed un italiano, per rapina aggravata nei confronti di un Anziano di Lucignano. I fatti risalgono al 30 settembre, l'Anziano 85enne ... Leggi su lanazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) I carabinieri di Cortona, hanno arrestato 2 donne di origine croata ed un italiano, per rapina aggravata nei confronti di undi Lucignano. I fatti risalgono al 30 settembre, l'85enne ...

italiaserait : Anziano rapinato da un finto poliziotto a Balduina - tribuna_treviso : LA SVOLTA / Giovanni Coghetto fu aggredito davanti a casa, ad Arcade, da due ladre: per il pm c’è un nesso tra l’ag… - andlazz : RT @Errorigiudiziar: «Lo avevo detto subito, che non avevo rapinato io quell’anziano. Ma non mi hanno mai creduto. Ora voglio solo tornare… - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: Anziano rapinato a #Termoli vicino all'ufficio postale, minacciato con un coltello e ferito lievemente, è stato medicato sul… - TgrMolise : Anziano rapinato a #Termoli vicino all'ufficio postale, minacciato con un coltello e ferito lievemente, è stato med… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano rapinato Anziano rapinato e picchiato in casa: presi i banditi, scarcerati dopo altri colpi LA NAZIONE Tribunale di Termini Imerese ordina l’arresto di due persone con l’accusa di aver rapinato un 84enne

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della loc ...

Arezzo, violenta rapina in casa ad un anziano a Lucignano: carabinieri arrestano due donne e un uomo

Uomo di 85 anni rapinato in casa, i carabinieri arrestano tre persone. Due donne di origine croata ed un uomo italiano. I fatti risalgono al ...

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della loc ...Uomo di 85 anni rapinato in casa, i carabinieri arrestano tre persone. Due donne di origine croata ed un uomo italiano. I fatti risalgono al ...