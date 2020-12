(Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 dicembre Nello Stadio Benito stirpe alle ore 14:00 si è disputata la partita- di serie B. Il primo tempo per lunghi tratti è stato dominato dalche ha messo sotto le corde il, che poi ha reagito nel finale. Il Secondo tempo è stato uno show per iinvece, che hanno agguantato il pareggio e poi chiuso i discorsi con un gol capolavoro.: quali sono state le formazioni ufficiali?(4-4-2): Leali; Pavlovic, Bertoncini, Diakitè, Rosi; Soddimo, Gori, Sammarco, Paganini; Dionisi, Ciofani. Allenatore: Nesta(4-3-1-2): Bizzarri;Cacciatore , Gamberini, Dainelli, Gobbi; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Birsa; Paloschi, Inglese. Allenatore: Taglietti. Primo ...

MoliPietro : Frosinone-Chievo- 3-2: la rimonta spettacolo dei ciociari - tuttofrosinone : Frosinone-Chievo 3-2: il tabellino del match - tuttofrosinone : PAGELLE Frosinone-Chievo 3-2: le pagelle dei canarini - tuttofrosinone : RIVIVI Frosinone-Chievo 3-2: FINITA! RIMONTA EPICA DEL FROSINONE! - tuttofrosinone : Frosinone-Chievo: i bookies la vedono cosi -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Chievo

Ieri 5 Dicembre si sono sfidate Frosinone-Chievo in Serie B. La partita è stata ricca di colpi di scena. Vuoi saperne di più? scopriamolo.Domenica di riposo per il Frosinone Calcio. Dopo la vittoria in rimonta di ieri contro il Chievo i giallazzurri usufruiscono del canonico giorno libero. Domenica di riposo per i ciociari che potranno ...