Roberto Vicaretti, chi è il giornalista al timone di "Titolo Quinto": carriera e vita privata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono "Titolo Quinto", programma di Pietro Raschillà, in onda ogni venerdì su Rai Tre. Una buona occasione per il giornalista, che dopo essere stato preso in prestito nei mesi scorsi da "Rai News24", dove curava in particolare la rassegna stampa per "Agorà Estate", i cui ascolti sono andati bene, è stato scelto dal direttore di Rete Franco Di Mare per essere al timone della nuova trasmissione di approfondimento in prima serata. leggi anche l'articolo —> Francesca Romana Elisei, chi è la conduttrice di "Titolo V": carriera, vita privata e curiosità

