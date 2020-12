Covid | presidente Commissione regionale sanità | “Valutare accesso pazienti in terapie intensive”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli, 4 dic – “Il, con le sue terribili conseguenze sulla salute delle persone, sta impedendo a chi è ricoverato in ospedale di ricevere il calore e il conforto degli affetti più cari, soprattutto negli ultimi momenti di vita di chi non ce la fa. Circostanza, questa, disumana, per quanto non voluta, ma determinata, purtroppo, dalla sacrosanta esigenza di essere particolarmente cauti per contenere i contagi. È triste sapere, però, che ci sono persone che dopo il ricovero dei propri genitori non hanno mai più avuto la possibilità di vederli, neanche dopo il decesso“. E’ quanto scrive in una lettera indirizzata ai Dirigenti dei nosocomi campani, ildelladel Consiglio, Vincenzo Alaia. “Pur essendo pienamente consapevole delle ...