Vaccino? "No ai malati Covid: hanno già anticorpi naturali"

Martina Piumatti Il direttore dello Spallanzani: "Chi non risponde a un Vaccino potrà farne un altro. Non sappiamo quanto dura l'immunità". "Donne incinte non prioritarie" Con l'autorizzazione del Vaccino anti Covid da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al rush finale, il nodo da sciogliere diventa la definizione delle categorie prioritarie nella somministrazione dell'antidoto. Una prima certezza sulla campagna vaccinale annunciata per gennaio 2021 dal ministro Speranza, arriva dal dierettore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. "Chi ha avuto il Covid - dichiara il direttore intervenuto a Radio anch'io su Rai Radio 1 come riporta Agi- non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà ...

Coronavirus: chi ha già avuto il Covid si deve vaccinare lo stesso?

Non sono persone con priorità alta, ma non cè nessun problema a ricevere il vaccino. Anzi, potrebbe essere un potenziamento delle difese. Molte persone, che hanno avuto il coronavirus senza saperlo, s ...

