F1, Valtteri Bottas: “Grande opportunità per Russell. Io devo cercare di vincere le ultime due gare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Valtteri Bottas si appresta ad affrontare un weekend potenzialmente cruciale per il prosieguo della sua avventura in Formula 1 (dal 2022 in poi), in cui dovrà dimostrare il proprio livello a confronto con il giovane talento britannico George Russell a parità di mezzo. Il finlandese della Mercedes si presenta ai nastri di partenza del Gran Premio di Sakhir 2020 da favorito, per la prima volta in carriera, alla luce dell’assenza causa Covid del sette volte campione iridato Lewis Hamilton. Secondo in campionato a +12 su Max Verstappen quando mancano due round al termine della stagione, Bottas deve vincere in Bahrain per blindare la piazza d’onore nel Mondiale e soprattutto per dimostrare di avere margine nei confronti di Russell dal punto di vista delle performance in ottica 2022. “Penso ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)si appresta ad affrontare un weekend potenzialmente cruciale per il prosieguo della sua avventura in Formula 1 (dal 2022 in poi), in cui dovrà dimostrare il proprio livello a confronto con il giovane talento britannico Georgea parità di mezzo. Il finlandese della Mercedes si presenta ai nastri di partenza del Gran Premio di Sakhir 2020 da favorito, per la prima volta in carriera, alla luce dell’assenza causa Covid del sette volte campione iridato Lewis Hamilton. Secondo in campionato a +12 su Max Verstappen quando mancano due round al termine della stagione,devein Bahrain per blindare la piazza d’onore nel Mondiale e soprattutto per dimostrare di avere margine nei confronti didal punto di vista delle performance in ottica 2022. “Penso ...

