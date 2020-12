Covid, Bassetti: pensavo di essere alla fine, il Signore mi ha riacciuffato per i capelli (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dimesso dopo la guarigione, il presidente della Cei oggi rientra a Perugia. "Il Covid ha sgretolato la nostra illusione di onnipotenza" Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dimesso dopo la guarigione, il presidente della Cei oggi rientra a Perugia. "Ilha sgretolato la nostra illusione di onnipotenza"

stanzaselvaggia : Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovr… - Avvenire_Nei : Covid. Il cardinale Bassetti: nella malattia ho pensato di essere giunto al limite - tobefreeforever : RT @stanzaselvaggia: Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovrebb… - TheQ_continuum : RT @stanzaselvaggia: Il presidente della federazione veterinari Aldo Grasselli: “Bassetti dice che la Capua è una veterinaria e non dovrebb… - ParrocchiaF : RT @Avvenire_Nei: Covid. Il cardinale Bassetti: nella malattia ho pensato di essere giunto al limite -