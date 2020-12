Camorra | 28 arresti a Roma Tra questi | anche il capoclan MIchele Senese

(Di martedì 1 dicembre 2020) Traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutti reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Sono queste le accuse mosse a 28 persone appartenenti a un’organizzazione criminale e arrestate questa mattina all’alba dai Carabinieri del comando provinciale di, nel Lazio, in Campania e in Veneto dopo l’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale disu richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Tra loro,il. Il provvedimento parte da un’indagine condotto dai Carabinieri del Nucleo investigativo disu un cartello di droga, con a capoappunto, sotto di ...

