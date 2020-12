Toti su Facebook vuole la zona bianca a Natale. E poi si vedrà (Di lunedì 30 novembre 2020) Rosso, arancione e giallo non bastano. Mentre si attende che la speranza di un’Italia tutta verde diventi ben presto una realtà, le festività natalizie sono sempre più vicine. E all’arcobaleno dei colori in cui è suddiviso lo Stivale, oggi si aggiunge l’idea di una zona bianca. A proporla, proprio in vista del Natale e del Capodanno, è il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ma la spiegazione – e la visione futura – LEGGI ANCHE > La telefonata tra Toti e Castellucci per salvare Carige: «Proverò a parlare con Salvini e Giorgetti» «Se continua così potremmo inserire anche un’area bianca oltre a quella gialla, arancione e rossa. Una zona bianca dove ci siano ulteriori libertà per i cittadini. Penso ai ristoranti aperti la sera, almeno fino ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Rosso, arancione e giallo non bastano. Mentre si attende che la speranza di un’Italia tutta verde diventi ben presto una realtà, le festività natalizie sono sempre più vicine. E all’arcobaleno dei colori in cui è suddiviso lo Stivale, oggi si aggiunge l’idea di una. A proporla, proprio in vista dele del Capodanno, è il Presidente della Regione Liguria Giovanni. Ma la spiegazione – e la visione futura – LEGGI ANCHE > La telefonata trae Castellucci per salvare Carige: «Proverò a parlare con Salvini e Giorgetti» «Se continua così potremmo inserire anche un’areaoltre a quella gialla, arancione e rossa. Unadove ci siano ulteriori libertà per i cittadini. Penso ai ristoranti aperti la sera, almeno fino ...

