Natale, Villani (Cts): “Servono educazione sanitaria e sorveglianza civica. I cittadini intervengano di fronte a situazioni di rischio” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Possiamo introdurre quante regole vogliamo, ma la differenza nella lotta alla pandemia la fa il comportamento di ciascuno. E sarà così anche a Natale“. A dirla così sembra quasi un’ovvietà, ma Alberto Villani, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente della Società italiana di pediatria, avverte che non bisogna contare troppo sulle restrizioni in arrivo per le feste per evitare una nuova risalita dei contagi. “L’unica certezza che abbiamo sul virus è che si diffonde in modo straordinario. Ormai è da febbraio-marzo che si dice che bisogna indossare la mascherina e rispettare le distanze per evitare di contagiarsi, ma l’impressione è che non tutti i cittadini l’abbiano capito”, spiega a Ilfattoquotidiano.it. Ogni provvedimento restrittivo “è inutile” se c’è chi oggi è convinto “di poter fare quello che vuole senza pagarne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Possiamo introdurre quante regole vogliamo, ma la differenza nella lotta alla pandemia la fa il comportamento di ciascuno. E sarà così anche a“. A dirla così sembra quasi un’ovvietà, ma Alberto, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente della Società italiana di pediatria, avverte che non bisogna contare troppo sulle restrizioni in arrivo per le feste per evitare una nuova risalita dei contagi. “L’unica certezza che abbiamo sul virus è che si diffonde in modo straordinario. Ormai è da febbraio-marzo che si dice che bisogna indossare la mascherina e rispettare le distanze per evitare di contagiarsi, ma l’impressione è che non tutti il’abbiano capito”, spiega a Ilfattoquotidiano.it. Ogni provvedimento restrittivo “è inutile” se c’è chi oggi è convinto “di poter fare quello che vuole senza pagarne ...

