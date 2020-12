“Giallo” al Parco delle Cave: c’è moria di pesci nel laghetto, ma solamente di taglia grossa (Di lunedì 30 novembre 2020) Curioso “Giallo” al Parco delle Cave, polmone verde dell’ovest milanese, dove nella mattinata di domenica 29 si è manifestata una considerevole moria di pesci. L’intervento di Polizia Locale, ATS e ARPA ha consentito di constatare che a morire sono stati solamente i pesci di taglia più grossa, tra cui un siluro di circa un metro e mezzo, mentre quelli più piccoli sembrano stare bene. Si ipotizza, pertanto, che la causa della moria non sia la presenza di eventuali sostanze inquinanti, quanto la carenza di ossigeno nelle acque, un fenomeno che in ambiti chiusi come quello dei laghetti artificiali non è infrequente, in queste condizioni di clima. Tuttavia, solo l’esame da parte di ARPA dei campioni di ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Curiosoal, polmone verde dell’ovest milanese, dove nella mattinata di domenica 29 si è manifestata una considerevoledi. L’intervento di Polizia Locale, ATS e ARPA ha consentito di constatare che a morire sono statidipiù, tra cui un siluro di circa un metro e mezzo, mentre quelli più piccoli sembrano stare bene. Si ipotizza, pertanto, che la causa dellanon sia la presenza di eventuali sostanze inquinanti, quanto la carenza di ossigeno nelle acque, un fenomeno che in ambiti chiusi come quello dei laghetti artificiali non è infrequente, in queste condizioni di clima. Tuttavia, solo l’esame da parte di ARPA dei campioni di ...

