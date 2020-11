L’Apocalisse di QAnon e il Garage di Homer | perché il Patriota Q non andrà via tanto presto

Leggi su bufale

(Di sabato 28 novembre 2020)diè un fenomeno molto interessante, che stiamo vedendo in questi giorni. Potremmo paragonare ilQ ad un patogeno: non basta curarne i sintomi o tenerne a bada gli effettisparisca. Dovremmo conviverci a lungo, come purtroppo succede col COVID19, o come facciamo con le influenze stagionali. O come molti fanno con l’Herpes, fenomeno al quale ci sentiamo di paragonare ilQ per simpatia e presenza. Quello a cui stiamo assistendo è la vera e propria Apocalisse di: il momento storico in cui la dottrina degli “scacchi 4D” non basta più, Riassunto delle puntate precedenti:inizialmente prevista è stata rimandata, abbiamo visto in molti articoli che vi invitiamo a rileggere, si presenta come ...