Pomicino | «Senza la Dc | Maradona non sarebbe venuto a Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 novembre 2020) A Radio Punto Nuovo Sport Show è interPaolo Cirino. La Dc era un partito collegiale, nel casoun ruolo lo ebbe il Comune diche avevamo conquistato con Scotti sindaco. Peraltro era sindaco di transizione: assunse l’iniziativa per nome e per conto di Antonio Gava e del sottoscritto, di sollecitare Ventriglia del Banco dinell’atto di un interesse cittadino. Fu sollecitato Ventriglia anche da Gava e da me: era un’iniziativa corale.di noi, Ferlaino non ce l’avrebbe fatta a portare. Scotti non si è mai interessato di calcio, io sono tifoso del Milan. I miei idoli erano quelli del GreNoLi.mi ha dato grandi dolori essendo tifoso milanista. Ma...