Muore di Covid a 33 anni, Veronica era incinta: neanche il bimbo ce l'ha fatta (Di venerdì 27 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Caffeina Magazine. Una giovane vita spezzata, Nocera Inferiore oggi piange Veronica. La comunità è sconvolta dalla morte della giovane mamma, aveva solo 33 anni. Era risultata positiva al Covid nelle scorse settimane, ricoverata poi a Napoli per complicanze respiratore. Si è spenta questa notte. La donna, moglie del titolare di una nota pizzeria del posto ed ex calciatore della Nocerina, era incinta di pochi mesi ed era già mamma di una bimba di qualche anno. (Continua..) "Speravo, stamane, di poter salutare questa incredibile settimana con le immagini del San Francesco illuminato. Ma la luce di ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. - il doloroso annuncio del sindaco Manlio Torquato - Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi. Non saprei dire ora ...

