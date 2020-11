Dumas, padre e figlio nella letteratura (Di venerdì 27 novembre 2020) Dumas, il padre e il figlio condividono, oltre al nome, la stessa passione e propensione alla scrittura. Le cose in comune tra i due Alexandre Dumas Le differenze tra i due sono talmente tante ed evidenti. Dumas-padre è uno scrittore inarrestabile, scrive libri su libri, è un uomo molto libertino, sempre sarcastico, fisicamente possente. Dumas-figlio, invece, è un uomo solitario, riservato, sempre composto. Esaminiamoli attraverso 5 importi opere. I tre moschettieri, scritto da Alexandre Dumas-padre, originariamente pubblicato a puntate sul giornale Le Siècle nel 1844. Uno dei più famosi romanzi della letteratura francese, racconta le avventure di D’Artagnan e di tre moschettieri al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020), ile ilcondividono, oltre al nome, la stessa passione e propensione alla scrittura. Le cose in comune tra i due AlexandreLe differenze tra i due sono talmente tante ed evidenti.è uno scrittore inarrestabile, scrive libri su libri, è un uomo molto libertino, sempre sarcastico, fisicamente possente., invece, è un uomo solitario, riservato, sempre composto. Esaminiamoli attraverso 5 importi opere. I tre moschettieri, scritto da Alexandre, originariamente pubblicato a puntate sul giornale Le Siècle nel 1844. Uno dei più famosi romanzi dellafrancese, racconta le avventure di D’Artagnan e di tre moschettieri al ...

sereevotano11 : Dumas, il padre e il figlio condividono, oltre al nome, la stessa passione e propensione alla scrittura. - adelestancati : RT @nadbitti: #VogliaDiParole #CasaLettori Ho sperato… L’uomo è una povera e miserabile creatura! Che cosa ho sperato! Non lo so, qual… - CasaLettori : RT @nadbitti: #VogliaDiParole #CasaLettori Ho sperato… L’uomo è una povera e miserabile creatura! Che cosa ho sperato! Non lo so, qual… - nadbitti : #VogliaDiParole #CasaLettori Ho sperato… L’uomo è una povera e miserabile creatura! Che cosa ho sperato! Non l… - FabiolaSozio_ : Alexandre Dumas (padre): hashish (mescolato con oppio) Andy Warhol: eroina e anfetamine Johnny Cash: amfetamine Bea… -