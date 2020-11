Traffico Roma del 26-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio della redazione disagi sulla tangenziale est a causa di un incidente chiusa la galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni contestualmente sono chiusi tutti gli accessi al tuo al momento si sono formate lunghe Code in tangenziale a partire da Corso di Francia code Ma in questo caso dovuto ai lavori in corso sulla Salaria da via Cortona alla motorizzazione civile Verso il raccordo è proprio sulla raccordo in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Tuscolana per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità